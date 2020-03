Coronavírus. Alentejo regista primeiros dois casos

O Alentejo registou os primeiros dois casos de Covid-19, de acordo com o boletim hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Até agora imune ao coronavírus, a região entra, pela primeira vez, nas estatísticas.

“Ontem registámos os primeiros dois casos positivos”, confirma, em comunicado enviado à Renascença, a Autoridade Regional de Saúde do Alentejo, indicando que, até ao momento, todos os casos suspeitos identificados na região, “que precisaram de realizar testes, os mesmos foram realizados, tendo todos sido negativos para coronavírus, até ontem.”

Quanto aos dois casos confirmados do novo coronavírus são de pessoas que “contraíram a infeção fora da região”, divulga a delegada de saúde do Alentejo, Filomena Araújo, não adiantando dados sobre as duas pessoas infetadas.

A responsável admite que “mais casos viremos a registar” e pede à população que “não entre em pânico e em medidas discriminatórias e de invasão de privacidade dos mesmos.”

A Autoridade Regional de Saúde do Alentejo acrescenta que “estes casos positivos estão na linha do expectável pela situação epidemiológica em curso”, demonstrando “que o trabalho promovido pelos serviços de saúde foi efetivo, e que temos que continuar a promover a sua permanente adequação.”

A nota da delegada de saúde alerta para a necessidade de continuar a “manter as medidas que promovem a contenção da doença por parte de todos os cidadãos já referidas, a nível individual e coletivo”, sem esquecer o importante contributo “na colaboração e apoio à atividade dos profissionais de saúde e dos agentes de proteção civil, confiantes de que todos estão a fazer o seu melhor.”

Filomena Araujo aproveita para apelar à participação de todos, para que sigam as recomendações que forem sendo divulgadas, de acordo com o evoluir dos acontecimentos, afirmando-se “consciente de que o Alentejo e todos os que aqui residem e trabalham, saberão estar unidos na luta contra este desafio global enorme.”

“Que as medidas de isolamento social, não deixam de parte valores fundamentais como a solidariedade, a interajuda e o cuidar dos mais vulneráveis, tendo sempre presente as regras de distanciamento social, higiene das mãos e etiqueta respiratória”, acrescenta a responsável.

De acordo com os dados da DGS, das 642 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal, 89 estão internados e 553 estão a recuperar em casa.

Há 4.074 casos em que o teste deu negativo e 351 casos a aguardar resultado laboratorial.

O boletim da DGS indica ainda que desde o dia 01 de janeiro foram registados 5.067 casos suspeitos. Portugal regista duas vítimas mortais da doença e três doentes já recuperados.