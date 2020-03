Cascais abre dois centros para análises gratuitas ao novo coronavírus

Veja também:

“É uma medida a favor da população de Cascais, mas também de todos os portugueses de modo a que a propagação” do novo coronavírus “não atinja valores desproporcionais”, explica o presidente da Câmara de Cascais.



Carlos Carreiras prepara-se para abrir dois centros onde quem apresente sintomas suspeitos da COVID-19 possa realizar análises de forma gratuita.

Os testes de despistagem vão realizar-se “um num lado do concelho que tem as freguesias de São Domingos de Rana, Carcavelos e Parede e que será nas instalações da CERCICA [Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas], são instalações novas ainda não estreadas, mas já a funcionais; e o outro será no Centro de Congressos dos Estoril que irá possibilitar aos habitantes de Alcabideche, Cascais e do Estoril também poderem fazer esse teste”, explica o autarca de Cascais.

As equipas que estão a trabalhar na instalação destes dois centros estão a funcionar “a 150 à hora” refere Carlos Carreiras que espera “ainda durante esta semana” poder avançar com os primeiros testes. A cooperar com a autarquia estão dois laboratórios de analises clinicas privados – a Joaquim Chaves e a Germano de Sousa. Os custos das análises serão suportados pela autarquia e pelo Serviço Nacional de Saúde.

Quem pode fazer os testes?

“Haverá uma equipa que fará a triagem” explica o presidente da Câmara de Cascais que compara este processo ao que está a ser feito na Linha Saude24. A diferença é que esta triagem poderá ser feita “pelo telefone, de forma digital ou presencial”, clarifica Carreiras.

Feita a despistagem, se não tiver qualquer sintoma suspeito, explica o autarca “se quiser fazer o teste, aí terá de pagar”. A medida é “prevista para toda a população de Cascais” diz em entrevista telefónica Carlos Carreiras. O concelho tem cerca de 214 mil habitantes.

Para evitar uma elevada afluência, e o exponencial aumento do risco para todos, o presidente da Câmara indica que “haverá um pré-registo eletrónico e serão marcados dias e intervalos de horas para fazer o teste. Na logística desta operação estão também a ser preparados percursos de circulação para que as pessoas que vão fazer os testes não se cruzem esclarece o autarca.

“Consideramos que é uma medida extramente importante para controlar a expansão” da pandemia refere Carlos Carreiras que lidera o quarto concelho do país com o maior número de população. Cascais tem 214 mil habitantes, por isso explica o autarca social-democrata “basta que 25 por centro da população queira fazer o teste, estamos a falar de valores que ultrapassam os 150 mil testes”.

Sem avançar com valores de quanto irá custar este plano ao município de Cascais, Carreira estima que tem neste momento haja “150 pessoas”, no concelho, que estão na lista dos que têm sintomas suspeitos e que poderão fazer as análises. A preparar-se para o pior cenário, o autarca explica ainda que prepararam 1300 camas para internamentos de pessoas que precisem ficar em isolamento.