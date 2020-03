​Azores Airlines suspende voos para Toronto a partir de domingo

Veja também:

A Azores Airlines, companhia do grupo SATA, vai suspender os voos para Toronto, no Canadá, a partir de domingo, dia 22.



As ligações com Toronto só deverão ser retomadas a 14 de abril, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Em mensagem aos passageiros, a companhia aérea açoriana informa que podem reagendar a viagem para mais tarde, sem penalização nos custos, ou então, pedir um voucher de reembolso para usar numa viagem futura.

A medida é conhecida um dia depois do Governo ter anunciado a suspensão dos voos para fora da União Europeia, com várias exceções, entre as quais o Canadá.

O Governo dá parecer positivo ao estado de emergência por causa da pandemia de coronavírus, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, numa declaração ao país.

O estado de emergência foi pedido ao executivo pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após uma reunião do Conselho de Estado. A medida deverá ter a duração de pelo menos duas semanas.