Joe Biden arrasa Sanders nas primárias democratas

O Joe Biden foi esmagador nas primárias do Partido Democrata, nos Estados Unidos, tendo tornado praticamente inevitável a sua presença na corrida com Trump, pela Casa Branca, marcada para 3 de Novembro.



Analistas consideram mesmo que as vitórias expressivas de Biden na Flórida, Illinois (onde conquistou 60% dos votos) e no Arizona (com mais de 50%), constituem um desafio a Bernie Sanders para por termo à sua campanha, permitindo aos democratas centrar atenções no ato eleitoral que ocorrerá no final do ano.

A pandemia COVID-19 (com 108 mortos e 6 300 casos suspeitos nos Estados Unidos) não parece ter afetado de forma significativa as primárias na Flórida, Illinois e Arizona, mas teve impacto no Ohio, onde também deveriam ter-se realizado esta terça-feira e acabaram por ser adiadas. Louisiana, Géorgia, Kentucky e Maryland já tinham adiados os escrutínios para maio e junho.

Neste contexto, o atual presidente Donald Trump viu o Partido Republicano confirmar a sua recandidatura à Casa Branca.