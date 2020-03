Estados Unidos atingem barreira dos 100 mortos por coronavírus

Veja também:

Os Estados Unidos da América atingiram, esta terça-feira, a barreira dos 100 mortos devido ao novo coronavírus, segundo o balanço feito pela agência France-Presse a partir de fontes oficiais.

Cerca de metade das mortes foram registadas no estado de Washington, no noroeste do país. A pandemia de Covid-19 fez, ainda, 12 mortos em Nova Iorque e 11 na Califórnia.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 7.800 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou, esta terça-feira, o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.