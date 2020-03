Coronavírus. Número de casos confirmados no mundo ultrapassa os 205 mil

O número de casos confirmados do novo coronavírus ultrapassou, esta quarta-feira, a barreira dos 200 mil. Há, pelo menos, 205.470 pessoas infetadas com a Covid-19, em todo o mundo.

Mais de 74 mil casos foram registados na Europa, o atual epicentro da pandemia. É também no velho continente que se registam 70% dos novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Um valor que se traduz, em 10.341 novos casos entre hoje, dia 18, e a passada terça-feira, 17.

Itália apresenta o maior aumento de infetados - 3.526, num único dia. Segue-se a Espanha, com 1.987, e a Alemanha, com 11.44. Portugal registou um aumento de 194 casos, no mesmo período, e regista esta quarta-feira um total de 642 casos confirmados.

A Europa está a caminho de ultrapassar o pico de novos casos da China, registado a 13 de fevereiro, quando o país apresentou mais de 15 mil novos infetados em apenas 24 horas.

Casos confirmados de Covid-19 na Europa