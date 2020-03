Estoril Open de 2020 cancelado devido ao coronavírus

A edição de 2020 do Estoril Open, que estava marcada para o período entre 25 de abril e 3 de maio, foi cancelada, na sequência da decisão da Associação de Profissionais de Ténis (ATP) de suspender a competição até 7 de junho, devido à pandemia do novo coronavírus.

Em comunicado, a organização apoia a decisão de não realizar o Estoril Open em 2020, "não obstante os prejuízos que acarreta para todos". A organização do evento refere que a decisão do ATP "é a que melhor defende a saúde e segurança de todos os envolvidos no evento, razão pela qual, na última semana, vinha sensibilizando o ATP para que a mesma fosse tomada".

João Zilhão, diretor do Estoril Open, considera que esta medida “é a única possível que o ATP podia tomar nesta fase".

"É com muita pena que vemos o Estoril Open e toda a época de terra batida de 2020 suspensa, uma vez que estávamos já em pleno período de montagens. Nas circunstâncias em que vivemos, não é possível garantir uma experiência segura aos que nos visitam no final de abril. Sem essa garantia, não faz qualquer sentido para nós ponderar sequer a realização do Estoril Open", refere, citado no comunicado da organização.



Apesar do cancelamento da edição deste ano, João Zilhão garante que o Estoril Open "voltará em 2021", "mais forte e com mais novidades".

A organização do evento adianta que quem adquiriu bilhetes será ressarcido automaticamente. Para o torneio, estavam confirmados tenistas de renome como João Sousa, o campeão Stefanos Tsitsipas ou Felix Augier-Aliassime.

A edição de 2021 do Estoril Open decorrerá entre 26 de abril e 4 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.