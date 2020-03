Com 43% dos atletas por apurar, João Rodrigues questiona viabilidade dos Jogos Olímpicos

João Rodrigues, ex-velejador e atual presidente da Comissão de Atletas Olímpicos em Portugal, questiona como é possível manter a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2020, quando quase metade dos atletas a nível mundial ainda não estão apurados e as provas de qualificação encontram-se suspensas devido à pandemia do novo coronavírus.



O Comité Olímpico Internacional (COI) reuniu-se, esta quarta-feira de manhã, por teleconferência, com os Comités nacionais, e decidiu manter a competição para Tóquio, para julho e agosto. Todavia, em entrevista a Bola Branca, João Rodrigues aponta que não estão reunidas as condições necessárias para a realização dos Jogos.

"43% dos atletas mundiais, onde se incluem portugueses bem conhecidos do público em geral, não estão qualificados e os torneios e provas de apuramento olímpicas foram adiados ou deslocados. Estamos, no fundo, a empurrar esta questão para a frente. E se não há provas e 43% dos atletas não estão qualificados, como é que os Jogos poderão ser realizados?", interroga.

O antigo atleta olímpico apresenta mais argumentos para justificar que, se não houver adiamento dos Jogos, a competição será desigual e injusta:

"A China, aparentemente, está a conseguir sair desta crise, mas tem uma diferença de três, quatro meses em relação a outros, como os países da América do Sul ou do Norte, que só agora estão a entrar no processo. E esses não estarão nas condições de participar nos Jogos com a mesma justiça que aqueles que já recuperaram, como os países da Ásia."