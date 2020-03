Graça Freitas diz que 80% dos casos infetados ficarão em casa

"Esta doença tem uma regra aparentemente simples, 80-15-5. Significa que 80% dos casos vão ficar em autocuidados domiciliares, acompanhado pelo médico de família. 15% estará em enfermaria geral e 5% poderão precisar de cuidados intensivos. Numa fase inicial, internamos todas as pessoas, mas, à medida que o quadro estabilizou, as que têm capacidade de ficar em casa, pelas condições do domicílio, ficarão em casa. Muitos países já não internam estes 80%", afirmou, em conferência de imprensa.

Prioridade terão as pessoas que integrem os grupos de risco, como revela António Lacerda, secretário de Estado da Saúde: "Essa vai ser uma das nossas maiores preocupações, os idosos, doentes oncológicos, diabéticos, pessoas com doenças crónicas. Vamos tentar de forma articulada separar doentes nessa situação".

O rastreio nas fronteiras é uma medida que está a ser equacionada: "Vamos reduzir as fronteiras, pelo menos as aéreas. Estão a ser equacionadas desde medidas de quarentena até ao rastreio primário e secundário à entrada", disse Graça Freitas. António Lacerda garante o reforço de equipamentos.

"Todos os dias estamos a ir ao mercado para reforçar todos os equipamentos. Até ao final da semana, serão distribuídos 2 milhões de máscaras. Este contingente será reforçado também", explica.

Privado ainda não foi requisitado e óbito confirmado

António Lacerda, admite que o setor privado ainda não foi requisitado, apesar de muitas instituições já terem demonstrado disponibilidade.

"Temos um plano nacional, regional e local. Na autonomia de muitas instituições, é normal que façam planos de contingência locais. O eixo é em escala, que vem de cima para baixo. Estamos a aceitar todas as disponibilidades, agradeço ao privado, que são integrados numa gestão estratégica para atuarmos em conformidade. Ainda não recorremos ao privado. Estamos a entrar numa situação em que vamos ter de acionar todos os meios, para além do INEM, Cruz Vermelha, e os bombeiros naturalmente também terão de entrar em ação", explicou

Graça Freitas confirmou mais uma morte devido ao coronavírus e revela que já começa a ser possível perceber o movimento da curva epidémica em Portugal.

"Temos dois óbitos confirmados por Covid-19. Condolências à família, trata-se de um homem que estava internado no Hospital Curry Cabral. Estamos a comunicar com toda a transparência e queria dar mais uma informação Temos um grupo de cientistas, médicos de saúde pública, epidemiologistas a trabalhar e já é possível ter alguma ideia para onde caminhamos em termos da curva epidémica. Os especialistas estão reunidos para fazer o ponto da situação que permita entregar aos decisores políticos a melhor evidência técnica e cientifica", termina a Diretora-Geral da Saúde.