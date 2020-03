Presidente do Moreirense compra 10 ventiladores para oferecer ao país

Veja também:

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, terá comprado dez ventiladores para oferecer aos hospitais portugueses, face à pandemia do novo coronavírus, segundo avança o jornal "O Minho".

O empresário de Moreira de Cónegos, antigo presidente do Vitória de Guimarães, terá adquirido os ventiladores para ajudar o sistema de saúde a combater o surto pandémico de Covid-19.

Ainda de acordo com "O Minho", embora Vítor Magalhães seja da zona de Guimarães, as ofertas "não são só para a unidade hospital local". Os ventiladores poderão ser transferidos para hospitais de Braga, Porto ou outro local do país que precise.

Na terça-feira, o número de casos confirmados de infeção por Covid-19, em Portugal, subiu para 448.