Tiago Lopes "revoltado" com continuidade do campeonato na Turquia

Tiago Lopes, defesa português do Denizlispor, dá conta, em entrevista a Bola Branca, do "sentimento de revolta" dos jogadores perante a continuidade do campeonato da Turquia, face à pandemia do novo coronavírus.

“Estamos muito preocupados com esta situação da Covid-19. É uma situação que se está a alastrar no mundo inteiro, mas na Turquia continuamos a jogar e treinarcomo se nada se passasse. Queremos que o campeonato pare. Queria estar em Portugal perto da minha família e agora não é possível. Hoje [esta quarta-feira] vai haver uma reunião do presidente Erdogan, vai tomar uma medida e espero que seja a melhor para todos”, afirma



Se a decisão não for a de parar o futebol na Turquia, Tiago Lopes assume que os jogadores e treinadores terão de tomar uma atitude:

“Isto é uma situação muito delicada. Estou sozinho na Turquia, mas estou bem, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Agora mesmo que queira ir para Portugal não posso, porque não há ligações. Isto começa a complicar-se, não sabemos o futuro e a situação também começa a preocupar as nossas famílias."

Tiago Lopes, que está na Turquia sem os familiares, confessa que o momento "não é fácil" de gerir.

“Vou falando com a minha família. Eles estão bem, estão de quarentena. Os meus pais têm um estabelecimento e disse-lhes logo para o fecharem. Vou falando com o meu irmão [Hélder Lopes], ele joga na Grécia [AEK]. O campeonato dele parou e está de quarentena em casa. Só aqui na Turquia é que não pára, ainda ontem [terça-feira] houve um jogo. Agora, vou treinar e, amanhã, vou viajar de avião, para jogar no sábado com o Sivasspor”, conclui.

A Turquia regista 98 casos de infeção pelo novo coronavírus, com uma morte.