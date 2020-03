"Se o vírus não vem a Zlatan, Zlatan vai ao vírus". Ibrahimovic angaria fundos para ajudar hospitais

Zlatan Ibrahimovic anunciou, esta quarta-feira, a promoção de uma angariação de fundos para apoio aos Hospitais Humanitas, para ajudar ao combate à pandemia do novo coronavírus: "Se o vírus não vem ao Zlatan, o Zlatan vai ao vírus."

"Itália deu-me tanto e, neste momento dramático, quero dar ainda mais de volta a este país que amo. Decidi, juntamente com as pessoas que comigo trabalham, angariar fundos para os Hospitais Humanitas e usar o meu poder de comunicação para espalhar a mensagem. É um assunto sério e precisamos de ajuda concreta", escreveu o avançado do AC Milan, no Instagram.

Ibrahimovic conta "com a generosidade" dos seus colegas, de todos os atletas profissionais e "daqueles que queiram fazer uma doação, pequena ou grande, de acordo com as suas possibilidades, para pontapear este vírus para longe".

"Juntos, podemos ajudar muito hospitais e médicos e enfermeiros que altruisticamente trabalham todos os dias para salvarem as nossas vidas. Porque hoje, somos nós a puxar por eles", pode ler-se, na publicação do ex-internacional sueco.

Ao fim de cinco horas, o fundo, chamado "Kick the virus away!" ("Pontapeia o vírus para longe", em português), já tinha angariado mais de 130 mil euros.

Itália é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia de coronavírus. Só a China, origem do surto, supera os números transalpinos: 31.506 casos confirmados de contágio pela Covid-19 e 2.503 mortes.