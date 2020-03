Presidente do Ludogorets diagnosticado com coronavírus

Inter de Milão-Ludogorets foi o primeiro jogo no f(...)

O presidente do Ludogorets, Kiril Domuschiev, testou positivo para o novo coronavírus.

O dirigente do campeão búlgaro, de 50 anos, fez a revelação nas redes sociais. Domuschiev tinha feito um primeiro teste à doença Covid-19, que dera negativo. No entanto, após sentir-se mal, repetiu o teste e, desta vez, acusou contágio.

"Estimados amigos, depois de um teste inicial negativo para a Covid-19, senti-me mal e realizei um segundo teste que deu positivo. Respeitando todas as condições da quarentena, neste momento estou isolado e estou em tratamento. Venceremos este vírus", escreveu o presidente do Ludogorets, no Facebook.



O Ludogorets jogou com o Inter de Milão a 20 e 27 de fevereiro. O primeiro jogo foi na Bulgária. O segundo, já à porta fechada, foi em Itália, um dos países mais afetados pela pandemia de coronavírus.

Itália é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia de coronavírus. Só a China, origem do surto, supera os números transalpinos: 31.506 casos confirmados e 2.503 mortes.



Na Bulgária, são 92 os casos confirmados de contágio pela Covid-19 e duas mortes.