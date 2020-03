Jorge Jesus em quarentena, mas sem sintomas de coronavírus

Veja também:

Jorge Jesus está em quarentena, bem disposto e sem sintomas da Covid-19. Garantia de Júlio António, que é amigo do treinador do Flamengo desde os tempos do Estrela da Amadora, de que foi vice-presidente, e acompanha diariamente o seu estado de saúde.

Em declarações a Bola Branca, Júlio António refere que o teste de Jorge Jesus deu positivo ao coronavírus, "mas os valores que apresenta são muito baixos".

"Manda a regra da prudência saber esperar e ele está a cumprir todos os procedimentos que lhe foram indicados pelos médicos. Está em casa de quarentena e é acompanhado diariamente pela equipa médica do clube. Mas fisicamente, está muito bem, no aspeto cardiorrespiratório, cardiovascular. Todos os índices físicos estão bem", refere.

O amigo de Jorge Jesus garante que o técnico português "vai ultrapassar esta situação, porque é muito disciplinado e está focado em vencer este vírus".



Jorge Jesus acusou "positivo fraco" no primeiro teste que fez ao coronavírus, mas continua a sentir-se bem, sem sintomas do novo coronavírus. O resultado da contra-análise foi inconclusivo.

Na terça-feira, o número de casos confirmados de infeção por Covid-19, em Portugal, subiu para 448.