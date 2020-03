Cristiano Ronaldo com 36 anos no Euro em 2021. "Alguém tem dúvidas de que ele vai?"

Geralmente, são os jornalistas que colocam as perguntas mas há quem tenha a tendência para responder com uma nova questão. Nalguns casos, pode ser um hábito irritante mas, no caso específico de Toñito, a reação é perfeitamente ajustada.

Poucas horas depois de se saber que o Euro 2020 havia sido adiado para 2021, devido à pandemia do novo coronavírus e às repercussões nos campeonatos nacioanais e competições europeias, Bola Branca puxou da calculadora e o resultado era claro: quando o Europeu arrancar, em 2021, a idade de Cristiano Ronaldo será de 36 anos e quatro meses.

Para alguns, um ano faz toda a diferença na decisão de marcar presença numa competição tão desgastante, após uma época inteira ao nível clubístico. Mas para Toñito, na cabeça de CR7 não estará outra intenção que não seja ajudar Portugal a defender o título de campeão da Europa.

"Alguém tem dúvidas?", questiona, de volta, com risos à mistura. "O Cristiano [Ronaldo] é como uma máquina oleada e só ele sabe melhor quando chegará a altura de parar. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Vai ao Europeu em 2021 e vai chegar ao Europeu em grande forma", sustenta o antigo médio espanhol que marcou a sua passagem por Portugal ao serviço do Sporting.

O passe para o primeiro golo da "Máquina"

Toñito tem o seu nome bem vincado na carreira do madeirense, sendo o autor da assistência para o primeiro golo da carreira de sénior do então "menino" Cristiano. Foi a 7 de outubro de 2002, para a Primeira Liga, num Sporting 3-0 Moreirense. E Ronaldo "bisou".

"[Cristiano Ronaldo] É dos poucos desportistas a nível mundial que trabalha pelo futebol e para o futebol, sempre com vontade de melhorar. Mais um ano, menos um ano, isso para ele são números", enfatiza Toñito, hoje com 43 anos, projetando inclusivamente uma carreira bem mais duradoura ao serviço da Seleção Nacional.

"Só posso dizer isto ao futebol português: tenham a certeza de que ele vai disputar o Europeu em 2021, o Mundial que se seguirá e poderemos até mesmo pensar que estará depois em novo campeonato da Europa. O Cristiano é uma máquina", assinala.

A pandemia da Covid-19 está a paralisar o futebol e, consequentemente, a colocar em suspenso as carreiras dos grandes craques. Ronaldo não foge à regra mas para o espanhol é uma questão de tempo. Basta a crise passar.

"Acredito que ele vai regressar ainda melhor, depois desta pandemia, pelo que conheço do Cristiano e por tudo aquilo que sempre demonstrou a todo o mundo. A cada ano que passa mostra que sabe sempre reinventar-se e trabalha cada vez mais", afirma Toñito.

"Quédate en casa" para que o futebol possa voltar a sair à rua

Recolhido na sua residência, Toñito e a sua família estão para já a salvo do novo coronavírus, sob o lema de "quédate en casa" ("fica em casa") que está a varrer toda a Espanha.

Quanto ao impacto no desporto e no futebol em particular, o ex-jogador coloca-se ao lado de todas as decisões que visem paralisar toda e qualquer atividade ou campeonato.

"Parar tudo é a melhor solução. Podem ganhar-se e perder-se muitos campeonatos mas a vida é só uma. Os jogadores, que são os grandes protagonistas do futebol, estão todos de acordo e em prol da prioridade que é a vida, a saúde de cada um. Mas depois, é óbvio que há interesses. Interesses económicos, porque o futebol movimenta muitos milhões", completa Toñito.

Em Espanha, o número de mortes decorrentes da Covid-19 já ultrapassou os 500 e o número de casos positivos ronda os 12 mil.