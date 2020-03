​Toyota suspende produção de automóveis na Europa

A partir de hoje fica suspensa a produção na fábrica francesa em Onnaing, e também nas unidades de Burnaston e Deeside no Reino Unido. O mesmo acontece nas fábricas da Polónia em Walbrzych e Jelcz-Laskowice.



Amanhã será vez de parar a produção na fábrica da Toyota em Kolin na República Checa, e a 21, em Sakarya na Turquia.

Em Portugal, a Toyota Caetano Portugal, em Ova,r parou a produção do Land Cruiser 70 no passado dia 16 e por duas semanas.

O fabricante japonês diz ter tomado a decisão de suspender o fabrico de automóveis na Europa com base na segurança dos colaboradores.

Nas fábricas europeias, a Toyota garante que foram implementadas “uma série de medidas de acordo com as recomendações das autoridades de saúde no apoio aos seus esforços para impedir ou mitigar a disseminação do COVID-19”.

Entre essas medidas, estão reforço da higiene e limpeza; partilha de informações; solicitação para maximizar o teletrabalho; restrições para viagens; eliminação ou adiamento de eventos ou reuniões não essenciais; bem como o distanciamento social.

A Toyota, em comunicado, assegura, por outro lado, que irá manter o fornecimento contínuo de peças de reposição para veículos de clientes.