Coronavírus. Caixa acelera pagamento a fornecedores

Em linha com as indicações do Governo e os pedidos de vários setores, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a acelerar os pagamentos a fornecedores.

Com a actual crise, muitas empresas receiam problemas de tesouraria e reclamam a liquidação de faturas em atraso. Para responder a estas situações, o banco estatal está "a pagar aos fornecedores mais rapidamente, com um processo mais rápido", explica à Renascença fonte da instituição.