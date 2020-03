Coronavírus. Ajuda às empresas “é esforço considerável”, mas acesso tem de ser simplificado

O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Carlos Silva, reconhece que o novo pacote de ajuda financeira às empresas, para enfrentar as consequências do coronavírus, “é um esforço considerável”.



“Para o esforço do país é realmente um esforço considerável, três mil milhões”, diz à Renascença o sindicalista. No entanto, acrescenta, pode não ser o suficiente.

“É fundamental que a economia continue a funcionar e para a economia funcionar é fundamental que os empregos sejam preservados”, sublinha.

Por isso, diz Carlos Silva, o executivo deve munir-se de uma “bazuca financeira”, recorrendo, por exemplo, “à disponibilidade da presidente da Comissão Europeia e do próprio Banco Central Europeu e do Eurogrupo em reforçarem o apoio aos estados da União Europeia, com mais uma injeção financeira”.

Carlos Silva alerta ainda para os riscos de virem a ser desrespeitados direitos dos trabalhadores. “Temos conhecimento que há empresas que vão deixar de laborar, já estão paradas, há ‘lay offs’ que podem eventualmente até ser abusivos e entrarem em esquemas que violem os direitos dos trabalhadores - imposição unilateral das férias, ‘lay offs’ abusivos, despedimentos coletivos, suspensão dos seus vínculos”, enumera.

Já a líder da CGTP, Isabel Camarinha, aponta especificamente para a questão das férias.

“O direito a férias é um direito irrenunciável, a própria lei assim o caracteriza e destina-se à recuperação física e psíquica dos trabalhadores depois de um ano de trabalho”, explica à Renascença.

“Fazer com que os trabalhadores vão de férias para resolver o problema desta fase que estamos a atravessar é completamente inaceitável”, acrescenta a sindicalista.

Isabel Camarinha alerta também para a necessidade de ser garantida a totalidade de retribuição aos trabalhadores que, justifica vão ter de “fazer face a todas as despesas que já tinham e ainda despesas acrescidas, porque milhares de trabalhadores que vão ter que ficar em casa com os filhos, por exemplo, vão ter mais despesa de luz, gás, água, alimentação”.