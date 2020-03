Universal Pictures vai disponibilizar estreias de filmes nas televisões

Os estúdios norte-americanos da Universal vão passar a estrear filmes em simultâneo nas salas de cinema e também na televisão. Uma boa notícia que tem em conta a situação de pandemia da Covid-19.

A primeira longa-metragem que poderá ver a partir do conforto do sofá é a nova animação da DreamWorks “Trolls World Tour”, que tem estreia marcada nos Estado Unidos dia 10 de abril.

A NBCUniversal, dona da Universal Pictures, “vai continuar a avaliar o ambiente com a evolução das condições”, explica a empresa em comunicado.

Até à próxima sexta-feira, filmes lançados recentemente, como “O Homem Invisível” ou “Emma” ficarão disponíveis a partir da Sky e da Comcast por cerca de 17 euros (19.99 dólares), durante um período de 48 horas.

“Em vez de atrasar o lançamento dos filmes, queremos disponibilizar uma opção acessível para as pessoas”, explica o chefe-executivo da NBCUniversal, Jeff Shell.

A pandemia do novo coronavírus já obrigou ao cancelamento de várias estreias, como foi o caso do mais recente filme do James Bond. Com as salas de cinema fechadas, registou-se uma queda de 60 porcento nas receitas das bilheteiras.