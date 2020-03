​Quer pedir uma música ao Diogo Piçarra? Não se esqueça, há concertos à borla a partir das 17h00

Veja também:

Diogo Piçarra tinha concerto agendado para o Altice Arena, em Lisboa, a 28 de março, mas a pandemia do novo coronavírus trocou-lhe as voltas. O espetáculo que estava esgotado e que marcava o arranque da Tour South Side Boy e a estreia do músico, em nome próprio, na maior sala de espetáculos do país foi adiado para 12 de setembro. Fechado em casa, Diogo Piçarra dá hoje um concerto gratuito de trinta minutos.



O músico é um dos que participa no primeiro dia do @FestivalEuFicoEmCasa que vai emitir, através da rede social Instagram, espetáculos de artistas portugueses de diferentes estilos musicais até domingo, sempre entre as 17h00 e as 23h30.

Em entrevista à Renascença por telefone, Diogo Piçarra descreve o “quartinho, uma espécie de estúdio” que tem em casa a partir do qual irá emitir o concerto.

“Já tenho aqui tudo preparado, som, teclado, guitarra, luzes”. Agora é só esperar pelas 21h30, hora a que começa a emissão no seu perfil @diogopicarra. Diogo Piçarra que sonhava com o Altice Arena, palco cheio e a banda consigo, diz-nos sobre o concerto de hoje que “o tempo é curtinho, é só meia horinha”, mas ainda assim o músico vai dar tudo. Será “algo mais intimista” diz Diogo Piçarra que acrescenta: “até posso só fazer coisas que as pessoas peçam durante o direto do Instagram!”. Nas palavras deste cantor “o engraçado, é a liberdade” que têm.

Esta travagem a fundo na atividade cultural e que fez com que os artistas reagissem e se mobilizassem desta forma foi, segundo Diogo Piçarra “um puxar do tapete” para o setor. O músico lamenta a situação de muitos artistas cuja agenda foi cancelada e que “agora vão ter de pensar numa alternativa para poder pagar as contas.”

Outros músicos participam neste primeiro dia, como David Fonseca, João Pedro Pais, Filipe Gonçalves, Cristina Branco, Boss AC ou Samuel Úria. Para Diogo Piçarra, este festival “é uma desculpa para obrigar as pessoas a ficarem em casa, com a desculpa de ouvir música”.

O primeiro concerto, marcado para as 17h00 é de Barbara Tinoco. Em entrevista ao telefone, a cantora diz que ainda não escolheu a divisão da casa onde irá fazer o concerto. Ela que é uma estreante nos diretos via Instagram vai estar 30 minutos no ar no perfil pessoal @tinoco.barbara ou em @FestivalEuFicoEmCasa.

“A minha ideia foi tocar algumas das minhas músicas. Como é um concerto que nos permite ter um contacto mais direto com o público, pensei em responder a algumas coisas, sobre curiosidades sobre as músicas” diz Bárbara Tinoco. Para ela, este “é um concerto especial porque o país está a viver uma coisa que nunca viveu e é preciso incentivar as pessoas a ficarem em casa”.

Músicos dão concertos caseiros de 30 minutos. A transmissão de cada concerto é feita através da conta da rede social Instagram de cada um dos artistas intervenientes ou em alternativa, através da conta criada de propósito para o festival, no perfil, @FestivalEuFicoEmCasa

HORÁRIOS

17/MARÇO – Terça-feira

17h00 – Bárbara Tinoco @tinoco.barbara

17h30 – André Henriques @_andrehenriques_

18h00 – Elisa Rodrigues @elisarodrigues.music

18h30 – Buba Espinho @buba_espinho

19h00 – Filipe Gonçalves @filipegoncalves_oficial

19h30 – João Pedro Pais @jpedropais

20h00 – DOMI @domi_8500

20h30 – Cristina Branco @cristinabrancoficial

21h00 – Boss AC @bossacoficial

21h30 – Diogo Piçarra @diogopicarra

22h00 – David Fonseca @davidfonseca

22h30 – Samuel Úria @samueluria

23h00 – BRANKO @brankoofficial

18/MARÇO – Quarta-feira

17h00 – Tiago Nacarato @tiago_nacarato

17h30 – Lince @lince.music

18h00 – Irma @irma_______________

18h30 – Filho da Mãe @umfilhodamae

19h00 – André Sardet @andresardetoficial

19h30 – Tomás Adrião @tomas__adriao

20h00 – Chico da Tina @chicodatina_almostofficial

20h30 – April Ivy @aprilivymusic

21h00 – Murta @bymurta

21h30 – Fernando Daniel @ofernandodaniel

22h00 – Márcia @marciaoficial_insta

22h30 – Noiserv @noiserv

23h00 – Supa Squad @supasquadmusic

19/MARÇO – Quinta-feira

17h00 – Paulo Sousa @paulonsousa

17h30 – Afonso Cabral @afonsoc

18h00 – Joana Espadinha & Cassete Pirata @joanaespadinha & @cassetepirataoficial

18h30 – Tainá @tainamusic

19h00 – Fábia Rebordão @fabiarebordao

19h30 – Bispo @bispo2725

20h00 – Mirai @eversenpai

20h30 – Marta Carvalho @martacarvalhomusic

21h00 – António Zambujo @antonio.zambujo

21h30 – Mafalda Veiga @mafalda_v

22h00 – Matias Damásio @matias_damasio_oficial

22h30 – Prodígio @pro2da

23h00 – DJ RIDE @djride_beatbombers

20/MARÇO – Sexta-feira

17h00 – Tomás Wallenstein @tomaswallenstein

17h30 – Sean Riley @seanrileyandtheslowriders

18h00 – Frankie Chavez @frankie_chavez

18h30 – Catarina Munhá @catarinamunha

19h00 – Kalú @kaluferreira58

19h30 – Cláudia Pascoal @claudiapascoal_

20h00 – Nelson Freitas @iamnelsonfreitas

20h30 – Marco Rodrigues @marcorodrigues_oficial

21h00 – AGIR @agirofficial

21h30 – Pedro Abrunhosa @pedro.abrunhosa

22h00 – Capicua @a_capicua

22h30 – Pedro Mafama @pedromafama

23h00 – Stereossauro @stereossauro_beatbombers

21/MARÇO - Sábado

17h00 – Valas @johnnyvalas

17h30 – O Gajo @_ogajo_

18h00 – Joana Almeida @joanaalmeidafado

18h30 – Luís Severo @luissevero_

19h00 – Benjamim @eusouobenjamim

19h30 – Jorge Benvinda @jorgembenvinda

20h00 – Cálculo @ocalculo

20h30 – Rui Massena @ruimassenamaestro

21h00 – Héber Marques @heber_marques

21h30 – Carolina Deslandes @carolinadeslandes

22h00 – The Legendary Tigerman @thelegendarytigerman

22h30 – Ana Bacalhau @anabacalhau

23h00 – Moullinex @moullinex

22/MARÇO – Domingo

17h00 – Fausto Bordalo Dias @festivaleuficoemcasa

17h30 – João Só @joao.so.insta

18h00 – Sara Correia @saracorreiafado

18h30 – Júlio Resende @julioresende.piano

19h00 – Selma Uamusse @selma_uamusse

19h30 – Ricardo Ribeiro @ricardoribeiromusic

20h00 – Best Youth @wearebestyouth

20h30 – Nuno Ribeiro @nunoribeiro_oficial

21h00 – Ana Moura @anamourafado

21h30 – David Carreira @davidcarreiraoficial

22h00 – Luísa Sobral @luisasobral

22h30 – Tiago Bettencourt @tiagobettencourt

23h00 – Xinobi @xinobi