Restrições de missas. As pessoas "estão a redescobrir esta forma familiar de ser Igreja"

"Sem queixas, nem aborrecimentos", o Pároco da Senhora da Hora em Matosinhos garante que os paroquianos estão a "acatar bem as instruções", decorrentes da crise provocada pelo Covid-19. O Padre Amaro Gonçalo diz à Renascença que as pessoas "estão a redescobrir esta forma familiar de ser Igreja".

O Pároco da Senhora da Hora sublinha o facto de a "comunidade estar a agir com prudência, com humildade e com criatividade".

O Padre Amaro Gonçalo garante que a celebração diária da Eucaristia com transmissão em direto pelo Facebook, está a ter muito boa recetividade. O sacerdote dá o exemplo da Missa das onze horas de domingo que “teve mais de 1100 pessoas alcançadas e 112 comentários, sendo que 170 pessoas acompanharam em permanência toda a celebração”.

Para o Pároco da Senhora da Hora não há nenhum problema com a duplicação de

celebrações com transmissão em diversos locais e plataformas.

O Pe. Gonçalo sustenta qque “as pessoas gostam de sentir a proximidade”