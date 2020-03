Pároco "enche" igreja em missa com fotos dos paroquianos

Na terceira semana de restrições impoostas pela epidemia de coronavírus, Dom Giuseppe, pároco da igreja de Robbiano, na província de Monza-Brianza, cansado de celebrar missa sozinho, decidiu encher a sua igreja com os seus fiéis. Enviou-lhes uma mensagem através o Telegram da paróquia e pediu-lhe que lhe enviassem uma foto ou uma "selfie", para colocar nos bancos da igreja.

Os paroquianos aderiram em massa e inundaram o computador do sacerdote com centenas de fotos que o pároco, de 50 anos, imprimiu e colocou com fita adesiva nas cadeiras onde habitualmente se sentavam.

À imprensa italiana, o sacerdote explicou que, ao distribuir as fotos pela igreja, colocou, "obviamente, as crianças nos bancos da frente, os acólitos no altar e todos os adultos nos seus lugares”. Até mesmo a foto do organista foi colada no respetivo banco onde costuma tocar.

A celebração foi transmitida em streaming com grande sucesso. Além disso, Dom Giuseppe não perdeu o sentido de humnor e manteve distância de um metro entre uma foto e outra, disse ele, “para não transgredir as normas atuais”.