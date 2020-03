Coronavírus obriga ao encerramento do ​Santuário de Lourdes pela primeira vez

Veja também:

Pela primeira vez na sua história, vai fechar o santuário de Lourdes, que todos os anos acolhe milhões de peregrinos, muitos deles doentes.

O anúncio foi feito esta terça-feira por monsenhor Olivier Ribadeau Dumas, reitor deste santuário mariano, situado nos Pirenéus franceses.

A medida surge na sequência das restrições adoptadas em França para tentar impedir a propagação da epidemia por COVID-19.

Com os portões encerrados, os capelães do santuário, no entanto, permanecem em oração no recinto, alternando-se à vez, para rezar na Gruta das aparições onde, há 162 anos, a Virgem Maria, revelou à jovem Bernardette ser a Imaculada Conceição, confiando-lhe uma mensagem de apelo à conversão.

O Reitor anunciou também ter iniciado uma novena de oração até 25 de março, dia em que a Igreja católica assinala a solenidade da Encarnação (festa profundamente mariana que assinala o momento em que Jesus encarnou no seio da Virgem, por obra do espírito Santo) .