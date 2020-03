​Pinto da Costa ironiza sobre desfecho do campeonato

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, respondeu com ironia sobre o possível desfecho do campeonato, após a propagação do coronavírus em Portugal. O responsável máximo dos dragões sugere que o título seja entregue ao Benfica, porque perdeu os dois clássicos contra os dragões.



"O que proponho é que o campeão seja decidido através dos jogos entre o primeiro e segundo classificados, com a condição de o título ser atribuído à equipa que tenha perdido esses dois jogos", disse, em entrevista ao jornal "O Jogo".

O FC Porto venceu no Estádio da Luz, por 2-0, e no Estádio do Dragão, por 3-2. As declarações de Pinto da Costa surgem na sequência das notícias de que o Benfica estaria a estudar a possibilidade de um desfecho do campeonato contabilizando apenas a primeira volta, em que o Benfica liderava.

A UEFA reúne, esta terça-feira, com federações e ligas para tomar decisões sobre alterações à calendarização, devido à propagação do novo coronavírus. Ao que a Renascença apurou, o organismo tem a expectativa de que os campeonatos nacionais se concretizem ainda dentro deste temporada. Para tal, a UEFA prepara-se para anunciar o adiamento do Euro 2020 para 2021.

O campeonato português está suspenso e sem data prevista para que seja retomado. À 24.ª jornada, o FC Porto é líder, com um ponto de vantagem sobre o Benfica. Portugal tem 331 pessoas infetadas com o coronavírus, um número que será atualizado esta terça-feira. Na segunda-feira, o país registou a primeira morte devido à Covid-19.