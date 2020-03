Pinto da Costa apresenta lista para recandidatura à presidência do FC Porto

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, entregou, esta terça-feira, a lista de candidatura à liderança do clube, cargo que ocupa desde 1982, com vista às eleições para os órgãos sociais do clube para o quadriénio 2020/2024.

Lourenço Pinto, presidente da Associação de Futebol (AF) do Porto, aparece agora como candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral dos dragões na lista encabeçada por Pinto da Costa, lugar que, neste momento, é ocupado por Matos Fernandes.

O dirigente máximo da AF Porto já fez saber que não se vai recandidatar à liderança do organismo distrital.

O nome apresentado pelo atual presidente do FC Porto para o Conselho Fiscal e Disciplinar é o de José Guimarães e a encabeçar a lista para o Conselho Superior surge Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

Durante a tarde desta terça-feira, está previsto que José Fernando Rio também entregue a lista de candidatura à presidência do FC Porto.

A assembleia geral eleitoral do clube portuense está prevista para se realizar em 18 de abril, mas Matos Fernandes já admitiu à agência Lusa a possibilidade de serem adiadas devido aos efeitos da pandemia de Covid-19.