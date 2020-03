​Presidente Marcelo tenta corrigir rumo com estado de emergência. Parlamento não se opõe

Veja também:

A audição do Conselho de Estado, esta quarta-feira de manhã, é só uma forma de Marcelo Rebelo de Sousa ter mais um respaldo público para o que já está decidido na cabeça do Presidente da República: a declaração do Estado de Emergência. O Presidente já falou da medida com vários partidos, no que é visto por fontes contactadas pela Renascença como uma tentativa de Marcelo corrigir o rumo que tem tido nesta crise.



O primeiro-ministro, contudo, deixou claro no domingo, na conferência de imprensa em que anunciou ele próprio a reunião do órgão de consulta do Presidente, que não desejaria para já avançar para essa medida. E esta segunda-feira à noite voltou a manifestar a sua contrariedade, em entrevista à SIC.

"Se o senhor Presidente decidir, o Governo dará parecer favorável”, disse Costa, acrescentando que o Governo até já está a trabalhar com o Presidente no desenho das medidas num quadro de estado de emergência.

Apesar de garantir que o Governo executará se for essa a decisão presidencial, António Costa considera que é preciso ter em conta que o período de evolução desta pandemia não se limita às próximas duas semanas (tempo de duração do decreto do estado de emergência, que pode ser prorrogado) e, no domingo, garantiu : os portugueses podem ter “a certeza de que faremos tudo o que seja necessário, mas que também não faremos nada em excesso da restrição dos seus direitos e liberdades“.

O primeiro-ministro considera que as medidas de restrição à circulação necessárias não obrigariam à declaração de emergência nacional, mas essa foi uma das razões apresentadas pelo Presidente da República em conversas com partidos com assento parlamentar, para explicar a decisão de avançar para esse decreto.

Fontes parlamentares adiantam à Renascença que Marcelo Rebelo de Sousa também considera que é a forma de obrigar empresas privadas que têm travado medidas como a suspensão da atividade ou mesmo a possibilidade de os seus funcionários trabalharem a partir de casa.