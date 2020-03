​Possível primeiro caso de coronavírus na Madeira. Autoridades isolam hotel

Uma turista holandesa, que se encontra de férias na Madeira, poderá ser a primeira pessoa infetada com Covid-19 na região. Segundo a edição online do “Diário de Notícias da Madeira”, que cita fontes hospitalares, a primeira análise deu positiva e aguarda-se agora pela contraprova, a cargo do Instituto Ricardo Jorge.



De acordo com o mesmo jornal, a turista chegou sozinha ao Funchal na passada quinta-feira, antes da quarentena imposta pelo governo regional, tendo passeado por toda a ilha nos últimos dias.

Por precaução, a PSP está a impedir entradas e saídas do Hotel Quinta do Sol, no Funchal, onde a turista se encontra hospedada. Também os funcionários que se apresentaram para trabalhar na manhã desta terça-feira foram impedidos de entrar na unidade hoteleira.

Os 121 hóspedes que se encontram no hotel estão todos confinados aos respetivos quartos.