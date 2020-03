Porto. Nasceu o primeiro bebé de mãe infetada com coronavírus

O primeiro bebé filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus nasceu durante a madrugada no Hospital de São João, no Porto.

Fonte oficial daquela unidade confirmou à Renascença os dois estão bem.

Já foram feitos testes de despiste do vírus no bebé, estando a aguardar-se os resultados.

A Covid-19 responsável pela pandemia infetou cerca de 182 mil pessoas, das quais 7.174 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 79 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal registou segunda-feira a primeira morte, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.

Há 331 pessoas infetadas até segunda-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).