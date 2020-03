Número de infetados com coronavírus sobe para 448

Há 104 doentes confirmados com idade igual ou superior a 60 anos, um aumento de 35% nas últimas 24 horas. Apenas três crianças com menos de 10 estão infectadas com o novo coronavírus.



A principal subida em relação a segunda-feira foi registada na região norte, que agora contabiliza 196 casos confirmados, mais 58 que no dia anterior. A Madeira registou, esta terça-feira, o primeiro caso e o número de cadeias de transmissão ativas aumentou para 19.



A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu uma norma sobre cuidados 'post-mortem' com cadáveres de pessoas infetadas com o novo coronavírus, recomendando a cremação dos corpos e determinando, em caso de enterro, que o caixão não seja aberto.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para quarta-feira, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 182 mil pessoas, das quais 7.174 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 79 mil recuperaram da doença.

Há 155 países e territórios afetados.