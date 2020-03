Em resposta a um conjunto de questões colocadas pela Renascença, o gabinete da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública avança que todas as juntas médicas da ADSE ficam suspensas a partir de quarta-feira, dia 18.

A indicação surge depois do presidente da ADSE, João Proença, ter afirmado que “a ADSE, por determinação do Governo, devia suspender as juntas médicas”.

Conclui João Proença que “não se justifica que as pessoas que estão fragilizadas com problemas de saúde, se desloquem a uma Junta Médica neste momento. Sobretudo agora quando os organismos estão a mandar as pessoas para casa”, sublinha.

O presidente da ADSE lembra que a medida não seria inédita tendo em conta que há medidas idênticas que estão a ser tomadas na Segurança Social".

As juntas médicas da ADSE são realizadas a pedido do Estado. A ADSE está sob a tutela do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública