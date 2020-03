Governo dilata prazo de validade de documentos já expirados

Precisamente porque vivemos num tempo novo, e no contexto atual de medidas extraordinárias para resposta à situação epidemiológica do coronavírus/Covid-19, é recomendado que os cidadãos utilizem os canais digitais/ internet e telefónicos para acesso a serviços públicos.

Uma informação que foi atualizada no portal eportugal.gov.pt

O Governo decidiu alargar o período de validade de documentos, no âmbito das medidas extraordinárias de resposta à situação de pandemia. Os documentos que expiravam até 24 de fevereiro, continuam válidos até 30 de junho.

O país está em estado de alerta. As escolas estão (...)

Consultando este portal, pode clicar em todos os serviços e de imediato aparece a listagem do que se pode fazer online. São centenas e centenas de serviços públicos, que estão disponíveis.

Para quem não esteja muito à vontade com as novas tecnologias há duas linhas de atendimento: uma para cidadãos: 300 003 990 e outra para empresas: 00 003 980

O objetivo é evitar deslocações. De recordar que desde esta segunda-feira, dia 16, só há atendimento ao público com agendamento prévio e para atos urgentes. Nessas circunstâncias, o pagamento é feito obrigatoriamente com cartão, para evitar a passagem do dinheiro de mão em mão.

Neste portal estão disponíveis muitas outras informações relativas ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, Autoridade Tributária ou Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Operadores de telecomunicações oferecem dados

Nestes dias que se querem digitais, as operadoras de telecomunicações vão oferecer 10 gigabytes de dados aos seus clientes de serviço móvel, sejam particulares ou empresariais. Para tal, devem subscrever a oferta através da aplicação de cliente ou do site.

O período para o fazer começa justamente hoje e decorre até 30 de março. A oferta dos 10 GB de dados será válida pelo período de 30 dias a partir da data de subscrição.