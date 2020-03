Férias suspensas na PSP devido à pandemia de coronavírus

É uma consequência direta do trabalho exigido à Polícia nesta fase de estado de alerta devido à pandemia do novo coronavírus.

Por despacho, assinado esta terça-feira de manhã pelo Director Nacional da PSP, as férias de todos os profissionais daquela força de segurança ficam suspensas até nova ordem.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu esta terça-feira que Portugal entrou "em fase de aceleração do contágio". Na conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, o governante recordou que, neste momento. o número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 448, mais 117 do que os contabilizados na segunda-feira.

António Lacerda Sales anunciu ainda um reforço de mais 1.800 médicos e 900 enfermeiros para fazer face à evolução da pandemia de Covid-19.