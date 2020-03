​Enfermeiros protegem-se nos hospitais com óculos de natação e máscaras de mergulho

Veja também:

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, garante que a falta de profissionais e de meios de proteção está a atingir níveis muito preocupantes.



Ana Rita Cavaco acrescenta que “está nesta altura a ser feita a recolha de dados, mas a verdade é que “há enfermeiros infetados e também em quarentena”.

A bastonária não quer nesta altura revelar números “para evitar alarme social”, mas refere que “está a ser distribuída uma máscara por dia a cada enfermeiro e que há muitos que levam proteção improvisada de casa”.

“Há quem leve óculos de natação, máscaras de mergulho, luvas, batas”, diz Ana Rita Cavaco

Alertando para o facto de ser urgente a proteção individual dos enfermeiros “porque para além de terem medo de ser infetados, temem também pela segurança dos doentes que estão a tratar”.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros apela por isso ao governo “que faça uso da reserva estratégica de máscaras anunciada pelo primeiro ministro Antonio costa. Pondo-a de imediato a serviço dos profissionais de saúde”.

Aos enfermeiros de todo o país, “a ordem enviou uma carta alertando para a necessidade de reportarem as carências de meios humanos e de proteção individual para que as necessidades sejam transmitidas com rigor à tutela”.

Ana Rita Cavaco refere ainda que “foi pedido aos enfermeiros com experiência em cuidados intensivos que reforcem esses serviços. Um pedido que teve de imediato uma grande resposta”.