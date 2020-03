Dúvidas sobre o novo coronavírus? Especialistas esclarecem na Renascença

Durante esta terça-feira, a Renascença está a responder às suas dúvidas com a ajuda do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), tanto em antena como nas redes sociais.

Entre as 17h30 e 18h30, vamos ter connosco a Teresa Leão, investigadora do ISPUP e médica de saúde pública, para responder às dúvidas de epidemiologia e saúde pública que nos forem chegando na rede de fóruns Reddit, onde iremos realizar uma sessão "AMA" ("Ask Me Anything" ou "pergunte-nos o que quiser") durante a tarde.

Mais tarde, às 19h30, Teresa Leão estará em direto em antena, com o jornalista Sérgio Costa, a dar resposta às inúmeras questões que temos recebido online e via WhatsApp.

Esta manhã, Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), esteve n'As Três da Manhã para responder a algumas das muitas dúvidas partilhadas pelos ouvintes da Renascença, enviadas pelas redes sociais e pelo WhatsApp.

Confira as perguntas selecionadas e as respetivas respostas obtidas junto do especialista em epidemiologia.

Vitor Mantas - As roupas que usamos nos transportes públicos são potencialmente transmissoras?

Henrique Barros - Uma informação geral que ajuda a responder a muitas dessas questões é que grande parte da informação não está obtida. Temos de funcionar com o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar. O que sabemos é que não podemos levar as mãos à cara, à boca, ao nariz, aos olhos, etc. É possível que, no limite, o vírus possa estar na roupa mas, tanto quanto sabemos, com a quantidade do agente em objetos como a roupa, por exemplo, é quase de certeza, impossível ter um papel na transmissão. De todo o modo, a precaução diz-nos para que evitemos, sobretudo, levar as mãos à cara.

Lavar as mãos e não levar as mãos à cara. Se fizermos isso estamos claramente protegidos.

Rosimeire Sathler - Mesmo estando em casa é preciso lavar as mãos sempre?

Henrique Barros - Mesmo estando em casa, é preciso ter a higiene das mãos, sobretudo porque não estamos sozinhos em casa. Há pessoas que entram, há objetos que chegam... Sabemos que os vírus podem permanecer algumas horas em superfícies, mas não andamos a respirar as superfícies. Se tivermos preocupação com as mãos estamos seguramente protegidos.

Olga Dias - Fala-se muito no lavar das mãos, mas não haverá outras regras de higiene a lembrar como, por exemplo, se podemos beber água pela garrafa?

Henrique Barros - Isso é um mau princípio sempre. Devemos beber os líquidos a partir de recipientes que estejam limpos. Quando pegamos numa garrafa ou, por exemplo, numa daquelas latas de conservas, devemos ter o cuidado de as limpar. Se as limparmos, é como um copo que está lavado, mas normalmente não é isso que acontece, por isso devemos evitar porque aí estamos objetivamente a tocar nas nossas mucosas.

Lidia Gomes - Se alguém tiver uma constipação normal... é preciso avisar?

Henrique Barros - Por favor, esqueçam a ideia e o conceito de constipação normal. Nós não sabemos o que é uma constipação normal. O que nós temos é que saber avaliar e valorizar sintomas. As pessoas que tenham tosse, febre, sobretudo sensação de falta de ar, dificuldade de respirar, mas também outros sintomas, como dores de cabeça persistentes, diferentes das cefaleias, que aparecem de uma maneira diferente... Pessoas que tenham dores musculares fortes, um cansaço inexplicável… Estes sintomas devem ser valorizados. O que é que quer dizer serem valorizados? Não devemos fazer de nós próprios uma espécie de médicos. Devemos estar atentos aos sintomas e não correr para a farmácia, centro de saúde ou, sobretudo, para o hospital. Devemos, tranquilamente, ligar para o SNS24 e, por favor. compreendam que todos nós, portugueses, estamos preocupados. Que neste período do ano estes sintomas eram e são muito banais e podem não ser todos relacionados com o coronavírus. É preciso dar o tempo suficiente para falar com alguém que faça essa triagem e que ajude a orientar e não é preciso estar ansiosamente a ligar minuto a minuto. Se tivermos essa disciplina, os serviços de resposta do outro lado vão funcionar muito melhor, vamos ser melhor orientados e, seguramente, isso vai contribuir fortemente para que a infeção não progrida à velocidade que tentamos a todo o custo impedir.

Mariana - Desde ontem que tento contactar a SNS24, sem sucesso. Tenho 48 anos, o meu filho 12 e a minha avó 89. Vivemos os três cá em casa e estamos com estado gripal, com alguma tosse e dores de gargante, mas não temos febre. Decidi não ir trabalhar e não saímos de casa desde domingo. Devo tomar outra medida?

Henrique Barros - A medida é ligar para o SNS 24, particularmente por causa dessa senhora de 89 anos. As pessoas jovens, os adultos jovens e, sobretudo, pessoas abaixo dos 60 anos de idade irão passar por esta infeção como passam habitualmente por outras infeções respiratórias ao longo do ano. É incómodo, tem sintomas, mas não deixa sequelas.

Leonor Santos - Qual é o tempo médio de recuperação de um infetado com Covid-19, numa situação ligeira/moderada?

Henrique Barros - À volta de sete dias. Ao fim de sete dias, as pessoas, em princípio, podem voltar a fazer a sua vida normal, sem sintomas. Mas gostava de sublinhar um aspecto muito importante: como estamos a enfrentar uma infeção, um vírus, um agente novo, é mais prudente tentar alargar este tempo para as duas semanas. Desde o início dos sintomas e o momento em que podemos retomar a nossa vida normal devem passar pelo menos duas semanas. Nas formas ligeiras, que é a imensa maioria, provavelmente serão muito mais de 80% dos casos, podemos ficar em casa. Mais do que podemos, devemos, temos obrigação por nós, pela nossa saúde mas, sobretudo, perante os outros. Particularmente, se queremos evitar que a infeção se transmita às pessoas mais vulneráveis, que são, além das pessoas mais velhas, as pessoas que vivem com doenças crónicas, as pessoas que têm problemas cardiovasculares, doenças de coração, pessoas que tem diabetes ou pessoas que têm doenças respiratórias crónicas.

André Rodrigues - Tenho lúpus discoide. Sendo uma doença crónica serei considerado uma pessoa de alto risco? Os cuidados a ter são iguais?

Henrique Barros - O lupus é uma doença que mexe com a imunidade de uma forma crónica. Há formas simples, há formas mais complexas mas, independentemente disso, tem de se resguardar e, particularmente, estar mais atento às medidas de prevenção. Gostava de as sublinhar, pois são com essas que temos de viver e que nos vão fazer sobreviver: Higiene das mãos, higiene das superfícies, não tossir e não espirrar para as outras pessoas e, tendo sintomas, ficar em casa.

Mariana Santos - As grávidas devem ter cuidados extra para além dos já amplamente divulgados? Caso contraiam a doença terão mais probabilidade de necessitar de internamento pelos sintomas mais agravados, eventualmente?

Henrique Barros - Têm de ter os mesmos cuidados. Agora, uma grávida é uma pessoa particularmente em risco. A gravidez associa-se a uma alteração da imunidade, particularmente da chamada imunidade celular. Ao mesmo tempo, o próprio aumento do volume abdominal modifica a dinâmica e a fisiologia respiratória. Portanto, uma grávida infetada pode ter um quadro clínico mais severo e que necessita de mais cuidados. Agora, há duas coisas muito importantes que já sabemos e, provavelmente, não irão modificar-se: a infeção não se transmite ao bebé dentro do útero e a mãe pode amamentar, ou diretamente ou fazendo a extração do leite. As condições que depois existem em relação aos bebés são as mesmas e é preciso é protegê-lo da mesma maneira que nos protegemos a nós, adultos e crianças.