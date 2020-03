​Distribuição de bens alimentares agrícolas sem constrangimentos, garante Ministério da Agricultura

Veja também:

Está fechado em casa e já está a racionar os legumes, frutas e hortícolas que tem no frigorífico? O Ministério da Agricultura assegura que “o abastecimento alimentar está a decorrer com normalidade, não registando constrangimentos na cadeia, desde a produção à distribuição, nem ao nível dos preços praticados”.



O gabinete de Maria do Céu Albuquerque que apela à consciência cívica e a um consumo responsável e criterioso refere que “está em estreita ligação com todos os intervenientes, a fim de serem detetados quaisquer constrangimentos” no abastecimento, “bem como na identificação do regular fluxo das matérias primas e dos fatores de produção”.

O mesmo comunicado alerta para notícias falsas que estão a circular sobre a segurança alimentar. Quanto ao risco de transmissão de COVID-19 por ingestão de vegetais crus, o Ministério clarifica que não é possível a transmissão por via alimentar, e acrescenta que “a transmissão do novo Coronavírus ocorre por via respiratória e conjuntival, mediante contacto entre pessoas.” O Governo deixa, contudo, o alerta ao consumidor para manter “as regras gerais de higiene na manipulação de géneros alimentícios”.

O cão ou o gato cá de casa podem transmitir coronavírus?

Sobre a possibilidade de transmissão do novo coronavírus por animais de companhia, o Ministério da Agricultura vem também fazer alguns esclarecimentos. Em comunicado refere que “até ao momento, não há evidências de que os animais de companhia possam transmitir a doença”.