Coronavírus. Proteção Civil vai mandar milhões de SMS com conselhos

Até esta terça-feira, o envio de SMS preventivos só tinha sido usado para os incêndios florestais, com a diferença de que agora não há regiões, distritos ou concelhos de maior risco. A mensagem vai chegar por igual a todo o país.

Os nove distritos da metade norte do país, vão receber estes SMS até às 13h00 da tarde, enquanto que os nove distritos da metade sul do continente vão começar a receber depois dessa hora.

O SMS incluiu o endereço online da Direção-Geral de Saúde (DSG), onde podem ser encontradas todas as informações oficiais sobre o avanço da Pandemia.

A mensagem, em português e inglês, tem vários conselhos, entre os quais “Lave mãos com frequência; Evite contacto social; Previna contagio. Siga recomendações oficiais”.

Todos os telemóveis ativos nesta altura em Portugal, sejam de portugueses ou estrangeiros, vão receber esta tarde uma mensagem escrita da Proteção Civil com conselhos de prevenção para a Covid-19.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para quarta-feira, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 182 mil pessoas, das quais 7.174 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 79 mil recuperaram da doença.