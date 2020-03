Coronavírus. Funchal proíbe estrangeiros nos autocarros e Porto abre portas do Metro

Na Madeira, onde nesta terça-feira foi conhecido o primeiro caso de Covid-19, a empresade transportes públicos do Funchal anunciou a interdição dos seus autocarros a turistas estrangeiros.

Na terça-feira, houve um pequeno desentendimento entre a Metro do Porto e as funcionárias da empresa de limpeza, mas já terá sido sanado.

Por causa da pandemia de Covid-19, as empresas de transportes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto estão a reforçar a limpeza de autocarros e comboios.

“Até indicação em contrário, o carregamento e a validação do Andante deixa de ser necessário e obrigatório", acrescenta a nota.

Segundo comunicado enviado nesta terça-feira pela empresa, “todas as máquinas de venda de títulos e todos os validadores da rede do Metro do Porto estão desligados” a partir daquela data.

A partir de quarta-feira, dia 18, ninguém vai precisar de validar o título de transporte no Metro do Porto.

A medida abrange as companhias "Horários do Funchal" e "Carros de São Gonçalo".

O presidente do Governo Regional da Madeira anunciou, nesta terça-feira, o primeiro caso positivo de infeção com o novo coronavírus na região. “Foi detetado numa cidadã holandesa, que entrou na região no dia 12 de março", disse Miguel Albuquerque.



A turista estava hospedada no hotel Quinta do Sol, onde todos os hóspedes estão agora em quarentena. A mulher holandesa está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça.