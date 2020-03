Coronavírus em Portugal. "Estamos em fase de aceleração do contágio"

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu que Portugal entrou "em fase de aceleração do contágio". Na conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, o governante recordou que, neste momento. o número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 448, mais 117 do que os contabilizados na segunda-feira.

António Lacerda Sales anunciu ainda um reforço de mais 1.800 médicos e 900 enfermeiros para fazer face à evolução da pandemia de Covid-19.



“Neste momento temos mais de 1.800 médicos disponíveis para reforçar o Serviço Nacional de Saúde na resposta à epidemia, mais de 1.000 enfermeiros, entre outros profissionais de saúde, todos eles indispensáveis neste combate", disse o secretário de Estado, António Sales, acrescentado que as instituições "têm agora autonomia para contratação com dispensa de quaisquer formalidades".

Sales anunciou ainda o reforço de equipamentos e referindo-se especificamente aos ventiladores, o governante confirma a existência de 1.142 aparelhos, tal como tinha referido na segunda-feira o primeiro-ministro. A estes somam-se mais 250 existentes no setor privado.