Coronavírus. Deu negativo o primeiro teste realizado a recém-nascido

Deu negativo o primeiro teste realizado ao recém-nascido filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus, que está internada no hospital de São João, no Porto.



Fonte hospitalar confirma à Renascença que a primeira análise não revela a presença do vírus no bebé.

Dentro de 72 horas será realizado um novo teste. Só nessa altura será possível confirmar se o recém-nascido estão ou não infetado com o novo coronavírus.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse esta terça-feira que o nascimento de um bebé filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus prova que os serviços estão organizados para "dar as melhores respostas".

O primeiro bebé filho da mulher infetada nasceu hoje de madrugada no Hospital de São João, no Porto, estando "os dois bem", disse à agência Lusa fonte oficial daquela unidade hospitalar, adiantando que foram feitos testes de despiste do vírus no bebé, estando a aguardar-se os resultados.

"Este caso prova que os serviços estão organizados de forma a dar as melhores respostas, uma vez que aqui está envolvido não só a mãe, como o pai e agora uma criança", disse Graça Freitas na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, onde esteve também o secretário de Estado da Saúde, António Sales.

Segundo Graça Freitas, tudo correu de acordo com o que estava programado: "a assistência ao parto foi a ideal, nas condições ideais de isolamento".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Houve três pessoas que já recuperaram.

Segundo o boletim, até hoje há 4.030 casos suspeitos, dos quais 323 aguardavam resultado laboratorial. Há ainda 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Atualmente, há 19 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais uma do que no domingo.