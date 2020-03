Coronavírus. CP reduz número de comboios em circulação

A CP - Comboios de Portugal vai reduzir o número de comboios em circulação a partir de amanhã, quarta-feira, após ter registado uma quebra de procura devido à pandemia de Covid-19.

Segundo um comunicado da empresa ferroviária, houve uma redução na procura de 60% nos últimos dias. Por esse motivo, decidiu fazer um ajustamento da oferta, o que implica um corte de 25% no número de comboios a circular.

Os cortes abrangem todas as ligações, desde o longo curso (alfas e intercidades) até aos comboios das zonas suburbanas de Lisboa e do Porto. Em vez das 1.400 ligações normais, serão feitas 1050.

Segundo fonte da empresa à Renascença, até ao fim do dia serão publicados no site da CP as ligações que serão realizadas a partir de amanhã.

O novo coronavírus já infetou, desde dezembro, mais de 189 mil pessoas e o número de mortes subiu para 7.813, segundo um balanço da Organização Mundial de Saúde esta terça-feira.



Em Portugal, foi registada ontem a primeira morte relacionada com o novo coronavírus. Neste momento, há no território nacional 448 casos confirmados de infeção, incluindo o primeiro registado hoje na Madeira.