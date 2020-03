Pfizer e BioNTech unem esforços para desenvolver vacina contra o novo coronavírus

A Pfizer Inc. é uma empresa farmacêutica multinacional, sediada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e a BioNTech é uma empresa com sede na Alemanha, especialmente focada no desenvolvimento de imunoterapias para doentes com cancro.

“Estamos orgulhosos de que a nossa relação duradoura e de sucesso com a BioNTech reforce as nossas empresas, mobilizando os recursos coletivos, com uma rapidez extraordinária, para tentarmos combater este desafio global”, disse Mikael Dolsten, um dos responsáveis da Pfizer.

Para Ugur Sahin, cofundador e chefe-executivo da BioNTech, a situação é uma pandemia global que requer um esforço global. “Ao unirmos forças com o nosso parceiro Pfizer acreditamos que conseguimos acelerar o nosso esforço de levar uma vacina contra a Covid-19 às pessoas por todo o mundo”.

No dia 13 de março, a Pfizer lançou um plano com cinco metas, apelando à colaboração da BioNTech para o desenvolvimento de uma potencial vacina de combate ao surto viral da Covid-19.

Até ao momento, existem mais de 182 mil casos confirmados de infeção por todo o mundo e um total de 7.174 mortos. Portugal tem 331 casos confirmados e uma primeira morte registada na segunda-feira.