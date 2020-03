​Pedro Sánchez sugere cimeira virtual do G20

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, sugeriu esta segunda-feira à noite a realização de uma cimeira extraordinária do G20, o grupo das economias mais fortes do planeta, em que os principais líderes mundiais avaliem a crise provocada pela Covid-19 e proponham um roteiro de soluções comum.



Sánchez fez a proposta ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, na sua condição de presidente em exercício do G20. MBS, como é conhecido o líder saudita, aceitou a petição e assegurou a convocação da cimeira nos próximos dias, uma cimeira “virtual”, na indicação à Efe do Palácio da Moncloa.

No diálogo com Mohammed Bin Salman, o primeiro-ministro espanhol disse que a gravidade da crise de saúde e económica internacional exige que o G20 assume um papel de liderança global. “É justamente neste tipo de crises repentinas e globais onde o G20 pode ser mais eficaz”, indica uma nota da Moncloa.

Sánchez considera que é pelo potencial de resolução de crises do G20 que “é necessário enviar uma mensagem clara e contundente à comunidade internacional de que os líderes mundiais estão prontos para enfrentar juntos a ameaça da Covid-19”, conclui a nota do gabinete do chefe do governo espanhol.