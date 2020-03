Coronavírus. Milhares de pessoas encurraladas na fronteira entre Áustria e Hungria

Milhares de pessoas estão encurraladas na fronteira austro-húngara e aguardam a abertura de um “corredor humanitário” para atravessar a Hungria e chegar aos seus países, devido ao encerramento de fronteiras na União Europeia para impedir a propagação da Covid-19.

De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Roménia, Bogdan Aurescu, citado pela agência espanhola Efe, cerca de 3.500 cidadãos daquele país estavam retidos, esta terça-feira, no posto fronteiriço do município de Nickelsdorf, na Áustria, e esperam autorização para atravessar para a Hungria.

A Hungria encerrou as fronteiras a todos os cidadãos estrangeiros desde a meia-noite de segunda-feira, na tentativa de limitar as cadeias de transmissão da doença provocada pelo novo coronavírus.

Contudo, devido às pressões exercidas pelos governos da Áustria e da Roménia, as autoridades húngaras estão a planear abrir um “corredor humanitário” entre as 19h00 desta terça-feira e as 4h00 de quarta-feira, para deixar os veículos atravessar o país.

A maioria destas pessoas está a trabalhar temporariamente na Alemanha ou em França e, devido ao encerramento das fronteiras dos países que integram a União Europeia, estão a tentar regressar aos países de origem.

O ministro dos Negócios Estrangeiros romeno afirmou que a Roménia concordou com uma “medida excecional”, que será aplicada apenas “uma vez” para permitir aos cidadãos romenos o regresso a casa.

Os veículos deverão atravessar o país sem fazer qualquer paragem e serão escoltados pelas autoridades húngaras até à fronteira com a Roménia.