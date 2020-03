Coronavírus já matou mais de 7.800 pessoas e infetou quase 190 mil em todo o mundo

O novo coronavírus já matou, pelo menos, 7.813 pessoas em todo o mundo, desde seu surgimento, em dezembro passado, segundo um relatório compilado esta terça-feira, até às 17h00, pela agência noticiosa AFP, através de fontes oficiais.



De acordo com os dados, mais de 189.680 casos de infeção por Covid-19 foram comunicados em 146 países e territórios desde o início da epidemia.

No entanto, alerta a AFP, esse número de casos diagnosticados com coronavírus reflete apenas imperfeitamente a realidade, com um grande número de países a testarem agora apenas as situações que requerem atendimento hospitalar.

Quase mil novas portes por Covid-19

Desde a contagem realizada na segunda-feira às 17h00, ocorreram até à mesma hora desta terça-feira 806 novas mortes e 14.159 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países com mais mortes por coronavírus nas últimas 24 horas foram a Itália, com 345 novos óbitos, seguida pela Espanha (mais 182) e pelo Irão (mais 135).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia de Covid-19 eclodiu no final de dezembro, totalizou, até agora, 80.881 casos, incluindo 3.226 mortes e 68.869 recuperações. Foram anunciados 21 novos casos e 13 novas mortes entre segunda-feira e esta terça-feira.

Em outras partes do mundo, às 17h00, havia um total de 4.587 mortes (793 novas) por coronavírus, para 108.805 casos de infeções (14.138 novos).

Os países mais afetados pelo novo coronavírus, depois da China, são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos), e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Coronavírus continua a alastrar-se

Desde segunda-feira às 17h00, Malásia, Brasil e República Dominicana anunciaram as primeiras mortes relacionadas com a Covid-19 e o Benim anunciou o diagnóstico dos primeiros casos.

Esta avaliação foi realizada usando dados recolhidos pelos escritórios da Agence France-Presse AFP) das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou, esta terça-feira, o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 para 448. Mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.