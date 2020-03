Conselho Europeu confirma. UE fecha a porta ao exterior por 30 dias

Veja também:

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) acordaram, esta terça-feira, a interdição de entradas “não essenciais” em território europeu por 30 dias, conforme anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

“Para limitar a propagação do vírus, decidimos reforçar as nossa fronteiras externas aplicando uma restrição temporária coordenada de viagens não essenciais para a UE por um período de 30 dias, com base na abordagem proposta pela Comissão”, declarou Charles Michel, no final de uma cimeira por videoconferência.

Ainda a nível da gestão das fronteiras, mas a nível interno, o presidente do Conselho Europeu sublinhou a necessidade de “assegurar a passagem de medicamentos, alimentos e bens”. Da mesma forma que há que garantir que os cidadãos europeus “devem poder regressar aos seus países” e que são encontradas “soluções para trabalhadores transfronteiriços”.