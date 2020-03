Cinco detidos em Moçambique por suspeita de tráfico de menores

A Polícia moçambicana deteve cinco pessoas indiciadas por crimes de tráfico humano, segundo avança a agência Lusa, que cita o porta-voz da corporação na província de Manica.



As vítimas eram dois menores. Três dos cinco detidos são pais das crianças; os outros dois são intermediários, informou Mateus Mindu, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) naquela província.

Num dos casos, uma mulher, de 31 anos, foi detida quando aguardava por um “comprador” com o qual teria negociado a venda do filho de 13 anos de idade, por dois milhões de meticais (27 mil euros). No segundo caso, um casal foi detetado e detido por agentes da PRM e do Serviço de Investigação Criminal (Sernic) quando negociava a venda do filho de oito meses por um milhão de meticais (13 mil euros); trata-se de um casal que tem dois filhos (ambos albinos) e um deles seria vendido na zona de Macadeira (Vanduzi). Segundo a polícia, o negócio envolvia um comprador zimbabueano.

Desde o início de 2020 são já cinco os casos de tentativa abortada de tráfico humano desde na província de Manica, em Moçambique.