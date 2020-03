Memória de Mário Veríssimo, "um grande símbolo do Estrela da Amadora", e o apoio a Jesus

António Oliveira, antigo presidente do Estrela da Amadora, lamenta a morte de Mário Veríssimo, antigo elemento do departamento médico do clube e primeira vítima mortal pelo coronavírus em Portugal. Em declarações a Bola Branca, o ex-presidente, que trabalhou com Veríssimo como jogador e no departamento médico, evoca a memória de um dos grandes símbolos da história do Estrela da Amadora.



"Foi um dia muito triste para mim. Já sabia da doença dele. Era um grande símbolo do Estrela. Tivemos sempre uma boa relação, ele dedicou toda a vida ao clube. Sei o que ele sofreu quando apresentei a insolvência do Estrela da Amadora", admite, emocionado.

Recorde-se que Mário Veríssimo foi a primeira vítima mortal, em Portugal, da Covid-19. No total, há 448 infetados, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

Apoio para Jorge Jesus

António Oliveira é também amigo próximo de Jorge Jesus e acredita que o treinador português vai conseguir vencer o coronavírus, depois do próprio ter confirmado o resultado positivo num vídeo nas redes sociais.

Jesus anunciou que está infetado, mas ainda não há total certeza. O treinador fez novo teste, esta terça-feira, mas novamente com o resultado "positivo fraco ou inconclusivo", segundo anunciou o Flamengo em comunicado. Jesus fará um terceiro teste, ainda em análise

"Ainda não consegui falar com ele mas espero que esteja bem. Isto está a ser um flagelo. Toda a gente gosta do Jorge Jesus e ele vai ficar bem. Há pessoas que ainda nem se aperceberam do que pode aí vir. Vamos ter fé em Deus e acreditar que tudo vai passar", termina.