​Liga oferece apoio financeiro aos clubes

Para além, destas despesas, a Linha de Apoio à Tesouraria também servirá para ajudar os clubes que demonstrem dificuldades relacionadas com o não cumprimento de contratos com patrocinadores e parceiros, ou para pagamento de despesas relacionadas com o suporte ao trabalho remoto, como reforços de internet e hotspots, aplicações e softwares de trabalho remoto, computadores portáteis e outros custos tecnológicos inerentes à implementação do trabalho remoto pelos clubes.

De acordo com a nota enviada às redações, como despesas elegíveis serão consideradas todas as despesas apresentadas mediante um Plano de Contingência apresentado pela Sociedade Desportiva, e que se relacionem com rúbricas de desinfeção, criação de espaços de isolamento, compras de materiais de equipamentos de proteção individual, higienização por empresas especializadas, bem como despesas de reforço de técnicos de saúde, análises e testes ao Covid-19.

O Grupo de Trabalho Financeiro da Liga Portugal reuniu, esta segunda-feira, através de videoconferência, com 14 clubes profissionais - 12 da I Liga e dois da II Liga - com o objetivo de apresentar o Plano de Suporte Económico Covid-19, traçado pela Liga.

Durante a reunião, todas SAD mostraram "grande preocupação com a sustentabilidade económico-financeira e revelaram dificuldade em medir e prever os futuros impactos reais desta situação, caso a mesma se venha a agravar", segundo a nota.

Foi igualmente aprovado a prorrogação do prazo de cumprimento junto da Liga Portugal, referente ao licenciamento das competições profissionais 2020-21. Desta forma, e extraordinariamente, todos os requisitos previstos no Manual de Licenciamento, referentes à primeira fase do Licenciamento (entrega prevista até 31 março), deverão ser entregues em conjunto com a segunda fase, até ao dia 15 de maio.

Na reunião desta segunda-feira, foi também avaliada a situação atual do futebol português e a paragem a que está sujeito devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a nota enviada às redações, um dos temas abordados foi "a indefinição em relação ao futuro das competições profissionais, com o presidente da Liga a transmitir aos clubes que esta não é uma situação isolada, mas sim do futebol europeu, pelo que as decisões que emanem da reunião de amanhã entre a UEFA, Federações e Ligas Nacionais poderá ser de uma enorme importância".

"Foi uma reunião importante, os clubes juntaram-se e concordam que o Futebol foi, nos últimos dias, um verdadeiro exemplo para toda a sociedade, pela união revelada, mas também pela forma como os seus agentes têm demonstrado qual a conduta que todos devemos ter. Hoje, mais do que o futebol, a prioridade tem de ser o combate ao flagelo que vivemos na saúde, isso sim, o mais importante. Esta é uma luta nacional que, estou certo, vamos combater todos juntos. A Liga continuará empenhada em monitorizar as consequências económicas que possam advir desta paragem. A análise terá de ser diária a toda esta situação”, afirmou Pedro Proença.