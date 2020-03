Do drama de Jorge Jesus à "solução" de Pinto da Costa

A UEFA reúne-se esta terça-feira e os três desportivos dão como certo o adiamento da fase final do Campeonato da Europa 2020.

"Dia D" titula A BOLA que assinala prejuízos brutais no futebol europeu; "Euro adiado" garante o RECORD e "UEFA sacrifica Euro" escreve O JOGO, que destaca na primeira página a ironia de Pinto da Costa sobre a atribuição do título, caso o campeonato fique por aqui: "Que o campeão seja o que perdeu duas vezes nos jogos entre os dois primeiros".

As eleições no FC Porto também são tema em destaque, com A BOLA e RECORD a confirmar que Pinto da Costa e José Fernando Rio vão entregar as respetivas candidaturas.

Já no Sporting, Luís Neto, que entra para o grupo restrito de capitães de equipa, é destaque no RECORD.

Tema incontornável e comum aos três desportivos, o drama de Jorge Jesus no Brasil. O treinador português do Flamengo continua sem perceber muito bem se contraiu ou não Covid-19; enquanto se mantém de quarentena, Jesus perdeu um dos bons amigos que tinha em território português - Mário Veríssimo, antigo enfermeiro-massagista do Estrela da Amadora, que aos 81 anos de idade é a primeira vítima mortal em Portugal.