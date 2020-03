​Campeonatos de futebol prolongam-se até 30 de junho

A UEFA quer que os campeonatos internos e as competições europeias sejam concluídos esta temporada, ou seja, até à data limite de 30 de junho de 2020. A decisão foi anunciada pela Federação Sérvia de Futebol.



"A proposta foi aprovada por todas as federações e espera-se que a UEFA formalize até ao fim do dia. A ideia é também que todas as competições internas, para além da Liga dos Campeões e Liga Europa, sejam terminadas até 30 de junho de 2020", pode ler-se, na nota da federação.

É precisamente nessa data que também terminam diversos contratos dos jogadores, normalmente assinados até 30 de junho.

As provas que estavam agendadas para o verão de 2021, em que se disputará agora o Europeu, serão posteriormente reagendadas.